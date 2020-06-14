中央氣象局表示，受到颱風外圍雲系影響，易有短時強降雨，今(14)日臺東縣山區、屏東縣山區及恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率，臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

今天臺灣東部、東南部地區及南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

明（15）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨，各地午後有局部短暫雷陣雨。今、明兩天東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

颱風外圍環流沉降影響及天氣晴朗炎熱，氣象局發布高溫資訊。今臺北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣縱谷，南投縣、臺南市近山區或河谷為黃色燈號。

氣象局指出，下週一至下週四(15日至18日)太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，環境風場漸轉為西南風，除了清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨以外，各地大多為多雲到晴，週一水氣仍稍多，各地有機會出現局部午後雷陣雨，週二至週四午後雷陣雨區域較為限縮在山區，然而近山區平地仍須留意熱對流發展情形。下週五、下週六(19日、20日)西南風影響，中南部地區清晨降雨機率稍增，其他地區維持主要是午後雷陣雨的天氣型態。21日至23日鋒面有逐漸接近臺灣北部的趨勢，天氣轉趨不穩定，西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東亦有局部短暫降雨。15日東半部地區(含綠島、蘭嶼)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

(中時電子報)