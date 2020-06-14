祈錦鈅（Maxine）因激似周子瑜而爆紅，也有了「G級子瑜」的封號，今14日為周子瑜生日，祈錦鈅搶先一日放送穿上比基尼深海攝影的美照，自從被唱片公司簽約後就減少性感形象，但近期是受邀拍攝「水下」攝影，大展好身材。

祈錦鈅（小鈅）日前受邀拍攝「水下」攝影，除了詮釋美人魚扮相，擁有好身材的她興奮地說：「找到我的藍海市場了，自己也愛海，希望把海底的美透過照片、影片和大家分享。」除了美人魚祈錦鈅（小鈅）又再次前往潛水拍攝美照，為了拍攝絕美畫面，他在IG寫下「一張照片背後，我們花了多少心力、多少愛、多少努力跟多少嘗試，每天骨頭像被拆過，我很期待正式開始學習自潛，目前是憑感覺亂鑽。」

在 Instagram 查看這則貼文 祈錦鈅 鈅兒❤︎🄼🄰🅇🄸🄽🄴🄲🄷🄸❤︎（@maxinechiii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 下午 10:24 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 祈錦鈅 鈅兒❤︎🄼🄰🅇🄸🄽🄴🄲🄷🄸❤︎（@maxinechiii）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 12 日 上午 3:52 張貼

祈錦鈅（小鈅）的照片中，難得看到她好身材，穿上比基尼在水下呈現完美身型，大露W美胸及長腿，粉絲全暴動了，紛紛留言「綺麗美麗女神」、「眼睛能張開都覺得好厲害」、「美人鱼」。

(中時電子報)