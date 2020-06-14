隨著疫情趨緩，防疫新生活運動正式上路，基隆市政府趁機著端午連假國旅市場商機回溫宣布24日至28日期間，民眾只要持悠遊卡、一卡通等電子票證搭乘台灣好行專車的「濱海奇基線」，即可享半價優惠（普通卡一段半價8元），並力邀遊客到基隆輕鬆過端午。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，民眾可以趁著端午連假來一趟基隆搭乘濱海奇基線暢遊各大景點，市府也推出旅遊振興優惠「基隆三大好康」，即日起到基隆合法旅宿除了住宿折抵優惠券，第二波則自7月1日起入住在地合法旅館，除可享現折300元，還加碼贈送一套和平島公園、海科館及陽明海洋文化藝術館「一島雙館」門票，好康一波接一波。

曾姿雯說，第三波好康則是今年夏天首次推出的水路體驗遊程，原價每人1299元，現在三人同行只要振興券3000元，就可以一次享受到包含內港船票、專業導覽、和平島公園門票、300元餐券等，超優惠的好康形成。

曾姿雯表示，夏天將至，國內觀光旅遊也日漸復甦，濱海奇基線非常適合全家大小一起來搭乘，專車沿途設有觀光旅客最愛逛的廟口夜市、中正公園、二沙灣砲台、潮境公園、原住民文化會館、海科館等，還有火紅的打卡點「正濱漁港彩色屋」，連被美國中文網評為世界上最美21個日出景色之一的「和平島公園」都在其中，民眾只要搭乘濱海奇基線就可以將周邊的美景連同在地美食一網打盡。

(中時 )