北韓最高領導人金正恩大權在握的胞妹金與正痛批首爾，稱韓國無能阻止活躍份子越界散發反平壤傳單，導致雙方關係每下愈況，而平壤將進一步採取行動。

據朝中社報導，北韓勞動黨第一副部長金與正13日說，似乎已到了和首爾訣別的時候，北韓即將採取下一階段行動。據韓聯社與《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，這似乎暗示，北韓將撤除兩韓聯絡辦公室（聯辦），對南韓採取軍事行動。

(中時電子報)