金與正耍狠威脅動武 報復韓散播反平壤傳單 07:032020/06/14 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北韓最高領導人金正恩大權在握的胞妹金與正痛批首爾，稱韓國無能阻止活躍份子越界散發反平壤傳單，導致雙方關係每下愈況，而平壤將進一步採取行動。 據朝中社報導，北韓勞動黨第一副部長金與正13日說，似乎已到了和首爾訣別的時候，北韓即將採取下一階段行動。據韓聯社與《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，這似乎暗示，北韓將撤除兩韓聯絡辦公室（聯辦），對南韓採取軍事行動。 (中時電子報) #金與正 #金正恩 #動武 #北韓 #南韓 #韓國 #傳單 #越界 #平壤 #妹 #威脅 也許您會感興趣 推薦閱讀 CNN︰攜手陸突破國際制裁 北韓瘋狂賣沙賺大錢 00:012020/06/11 國際 國際熱門新聞 2020美大選》川普警訊！40年鐵粉反感 4成認美走錯了 - 國際 不認同示威就造反？美媒嘆：文革已來到美國了 - 國際 美加不當聯手逮捕孟晚舟？律師：一張情報備忘錄成證據 - 國際 報復將領被殺 伊朗即將處死18名美國間諜 - 國際 金與正耍狠威脅動武 報復韓散播反平壤傳單 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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