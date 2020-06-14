小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】港人怨來台變難 移民署稱疫情影響

香港1名80多歲的富有老太太，去年因政治、生活環境考量，想要來台定居養老，但經多方詢問都不得其門而入，最後嘗試投資移民，但仍無法申請，經透過綠營政界人士輾轉詢問得知，最近港人來台的審核都將從嚴，讓她相當無奈。移民署強調，港人申請來台辦理居留都依規定辦理，沒有寬嚴之別。

【2】宜縣醞釀 發動七七保釣行動

宜蘭縣議員蔡文益搶先日本一步，在宜蘭縣議會發動連署並獲得全數通過，將釣魚台列嶼「冠上父姓」正名為「頭城釣魚台」。他昨天表示，如果日本沖繩縣石垣市議會執意通過釣魚台更名案，7月7日將串聯漁會及民間團體，發動新一波保釣行動。

【3】2天7確診 北京進入非常時期

連續56天沒有出現本土新冠肺炎病例後，大陸首都北京市2天內新增7宗本土病例，光12日就確診6例，另有46人為陽性無症狀感染者。新發地農產品批發市場疑似傳染源頭，市場所在地豐台區重啟「戰時機制」。北京市委書記蔡奇表示，北京已進入非常時期。

【4】稻江創校19年 迎最後畢典

嘉義縣稻江科技暨管理學院上月宣布8月停辦、停招，校方13日舉辦畢業典禮，末屆畢業生此後再也「沒有母校」，內心五味雜陳。創辦人陳璽安、董事長陳盛嘉均缺席最後的畢業典禮，僅代理校長洪大安、畢業生及在校生代表致詞，約50分鐘就結束。

【5】李妍瑾戒暴飲暴食甩嬸味

李妍瑾先前開直播吐露想不開念頭，一度引來警方上門關切。她隨後發文道歉，坦言自己長年受憂鬱症困擾，好友以「大便理論」開導她，「如果妳沾到大便會不會想把它清掉？一些不好的想法就像大便一樣，妳為什麼要讓大便留在你身上」？她當頭棒喝，事後直播賣衣做公益，所得將全數捐給憂鬱症相關單位。

(中時電子報)