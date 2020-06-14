今天凌晨4時19分台灣東部海域發生規模6.0地震，最大震度宜蘭、花蓮、南投、新竹、台東、雲林、嘉義3級，全台有感，甚至發布國家級警報驚醒民眾。地震測報中心指出，這起地震是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓，該地每隔3到5年就會來一次5.5以上的地震。
氣象局地震測報中心課長林祖慰指出，凌晨6.0地震是因為菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊引起，屬於隱沒帶地震，地震深度54.8公里為深層地震活動，看過去資料能發現，該地區每隔3到5年就會發生一次5.5以上地震，次數不多。
(中時電子報)
今天凌晨4時19分台灣東部海域發生規模6.0地震，最大震度宜蘭、花蓮、南投、新竹、台東、雲林、嘉義3級，全台有感，甚至發布國家級警報驚醒民眾。地震測報中心指出，這起地震是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓，該地每隔3到5年就會來一次5.5以上的地震。
氣象局地震測報中心課長林祖慰指出，凌晨6.0地震是因為菲律賓海板塊向北隱沒到歐亞大陸板塊引起，屬於隱沒帶地震，地震深度54.8公里為深層地震活動，看過去資料能發現，該地區每隔3到5年就會發生一次5.5以上地震，次數不多。
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