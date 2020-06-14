台中昨（13日）發生殺人棄屍案，51歲陳姓男子在豐原區被殺害，隨後遭棄屍於苗栗銅鑼鄉樟樹村番仔寮坑山區。而陳姓兇嫌則於晚間，在律師的陪同下到案說明。初步調查，應與債務糾紛有關，至於詳細情形仍有待調查釐清。

陳姓兇嫌到案後供稱，陳男向妻子借了100多萬，卻遲遲沒有還，後來找友人助陣談判，雙方撕破臉，才會隨手拿起旁邊的東西，把人打死，隔天再將他棄屍至山區。

遺體藏的地方相當隱密，位處偏僻山區，路上完全沒有燈，葬儀社人員上去還得換成傳動車，一般人根本很難發現；之後人員發現，遺體似乎卡在崖邊樹上，耗時許久才將人吊掛上來。據悉，嫌犯其中一人是救難隊員，曾參與救難活動，熟悉當地地形。

全案依傷害致死罪偵辦中，至於死者的詳細死因，仍有待進一步相驗釐清，目前遺體存放在台中市立殯儀館；警方也積極追查是否還有其他殺人動機，以及陳男所言是否屬實。

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(中時電子報)