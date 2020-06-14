【1】互信不足 習近平今年恐難訪日

大陸國家主席習近平國是訪問日本行程，受新冠肺炎疫情影響，從原訂4月被迫延期，即使當前疫情趨緩，日媒也悲觀認為，近來在日台關係、香港問題、釣魚台主權等議題上，兩國缺乏互信，今年底以前，習近平恐怕訪問不了日本，或許要延到明年春天。

【2】陸美紓壓 傳蓬佩奧將晤楊潔篪

近來陸美關係緊張升高，雙方針對香港、疫情等議題隔空交火，互不退讓，而美國國務卿蓬佩奧則儼然成了川普政府對陸鷹派代表。但如今傳出，蓬佩奧計畫前往夏威夷與大陸官員會晤，陸方料由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪帶團與會，這將是陸美高層官員自1月以來首度進行面對面會談，尋求緩解彼此間的緊張關係。

【3】宜縣醞釀 發動七七保釣行動

宜蘭縣議員蔡文益搶先日本一步，在宜蘭縣議會發動連署並獲得全數通過，將釣魚台列嶼「冠上父姓」正名為「頭城釣魚台」。他昨天表示，如果日本沖繩縣石垣市議會執意通過釣魚台更名案，7月7日將串聯漁會及民間團體，發動新一波保釣行動。

【4】為香港移民做準備 別讓人迷惘

蔡英文總統5月27日宣布規畫「香港人道救援行動方案」，事隔逾半月仍難產，香港邊城青年、台灣公民陣線等公民團體昨舉行晚會，向蔡英文總統喊話「我們一直在等」，呼籲蔡政府盡速制定救援機制，並為香港移民做好準備，兌現承諾，別讓港人感到迷惘。

【5】美擬創設濱海作戰團 劍指大陸

據日本共同社12日報導，為因應大陸海軍活動日益頻繁，美軍陸戰隊計畫創設小規模具快速反應能力的「濱海作戰團」（Marine Littoral Regiment, MLR），作為組織重整的一環。美軍陸戰隊人士稱，MLR將首先設於夏威夷，之後亦會探討按次序部署在關島及日本。

(中時電子報)