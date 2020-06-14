作弊案這次燒到洋基隊身上了！美國聯邦地區法院要求洋基隊解封一件2017年的機密信，內容可能含有他們違規偷暗號的資訊。這當初是由聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)發給洋基總管凱許曼(Brian Cashman)的非公開信件。

洋基2017年跟紅襪隊互告作弊，紅襪因使用Apple Watch遭罰款，洋基則是不當使用休息室電話。曼佛雷德說沒有證據顯示洋基利用轉播平台YES Network盜取暗號，所以只判他們較輕的罰款，並明令禁止球隊利用轉播偷看暗號。洋基當時的總教練是吉拉迪(Joe Girardi)。

美媒NJ.com報導，一位叫做Kristopher Olson的運彩玩家先前聯合百人提告，指控太空人、紅襪作弊害他們損失慘重，洋基那封信被認為包藏一些重要資訊。然而該案已遭法庭駁回，法官要求洋基遮擋敏感個資之後，在一周內公開那封信。

洋基當然拒絕了，選擇上訴，他們的律師向NJ.com表示：「該封信被大聯盟設為高度機密，而且洋基不是被告，完全與本案無關。即使是太空人與紅襪也沒公開信件，洋基亦沒有義務公開。」

(中時電子報)