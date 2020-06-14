知名連鎖藥局「美的適」，四月底無預警歇業，王姓員工表示，雖然，「美的適」藥局經兩度易主後，已改由另一家藥妝店接手，所有門市招牌也都已重新更換。但新東家不願承接員工年資，可是這些內勤員工，很多都是十年以上資歷的老員工，前東家又信用破產，實在無法繼續留任工作，所以才要求前東家依法按照年資給付資遣費等。

沒想到，前東家卻以公司未倒閉為由，堅持不給資遣費，甚至員工申請政府的失業補助時，非自願離職書也因前東家不認帳而無效，導致根本無法申辦。只好轉向桃園市府勞動局求援，本月二日也召開了勞資協商會議，但在雇主堅持不給員工資遣費後，協商破局。所以八名員工決定挺身到桃園地院遞狀提告，爭取應有權益。

就業服務處則表示，因美的適公司停業，今年五月七日至五月十四日，有十名員工拿著公司開立的非自願離職證明書，到就業中心申請失業給付。但經中心人員查證，美的適公司根本未做資遣通報，而且該公司人員表示，離職證明書是因員工脅迫才開立，也否認公司資遣員工。

由於勞資雙方說法不一，所以就業中心請申辦員工，先與公司協調，如果協調不成立，可申請爭議調解，後續仍可依勞資爭議調解書申請失業給付。目前已有九名員工，於六月二日因勞資爭議調解不成立，已陸續拿著勞資爭議調解紀錄，申請失業給付中。

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(中時電子報)