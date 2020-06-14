桃園美的適連鎖藥局疑因無預警歇業，經營權易主，導致至少八名員工權益受損。一名王姓員工表示，拿非自願離職書到中壢就業中心，申辦失業補助時，竟然因前東家不認帳，就業中心就希望他們先撤件，連失業補助也領不到。她心中質疑，為什麼合法文件，可以因前東家口頭否認，就失去效用呢？

桃園市府勞動局人員也說，勞工遇到權益受損時，只要有勞資爭議事件，就可以透過市府依勞資爭議處理法調解；如果因雙方根本無法達成共識，或雖經調解成立，但雇主未依調解結果履行者，勞工都可因此提起民事訴訟或聲請強制執行。

以勞工提起民事訴訟為例，除了可向勞動部申請訴訟扶助，也可循訴訟程序救濟，向勞動局申請訴訟補助，一般來說每一審級，可補助七萬五千元左右，協助勞工爭取權益。

另外，至於勞保高薪低報一事，建議勞工可向勞動檢查處與勞保局檢舉，如果查證屬實，涉及違反勞工保險條例，不僅勞工可依勞基法規定，以雇主違法損害勞工權益為由，不經預告終止勞動關係，而且還可以請求雇主開立「非自願離職證明」，並請求資遣費。而違法投保單位，涉及將投保薪資金額以多報少，依規定，可以罰少繳金額的四倍罰鍰。

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(中時電子報)