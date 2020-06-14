桃園地區一家知名連鎖藥局「美的適」，四月底爆發無預警歇業，經營權在一個月內兩度易主。八名包括採購、企劃、總務等部門的行政人員，上週（6月5日）卻到桃園地院遞狀提告，除了爭取資遣費，也檢舉前東家在勞保部分，涉嫌高薪低報，有偽造文書的嫌疑。

在藥局工作了十四年的「小葉」說，事發後，所有直營或加盟店的藥師或員工，都能獲得妥善安置，但不管是新東家或老東家，對內勤員工就像踢皮球一樣，絲毫未將他們的權益放在心上，希望法律訴訟能協助他們，拿回勞工應有權益。

另一名在公司工作了十五年的王姓員工說，「美的適」藥局在桃園地區有八家直營店與四家加盟店。今年四月三十日，總經理突然以LINE通知所有內勤員工，已將所有店的股權轉給一名黃姓經理，公司一切事務改由他負責調度。同一天，黃姓經理也開立了非自願離職證明書給所有員工，並要求員工盡快離開公司。

「小葉」回想那天的情形，還心有餘悸。她說，包括總公司與門市，陸續出現一些黑衣人，狀似監視著公司。大家就好像逃難似的，以最快的速度收拾好個人物品，就匆忙的離開公司。不久，就聽說公司開出的支票陸續跳票了，公司也無預警歇業了。

但是，大概三天後，公司高層要求所有員工回去上班，而且表示，會有新東家接手藥局，只是上了兩天班卻發現，新東家沒有替員工投保勞、健保等，也沒有簽約聘雇，甚至向上反映後，才知新東家根本連原有年資也不承認。而前東家口中表示，公司未倒閉，五月份薪資卻遲給了五天，而且毫無理由的扣薪五千元。

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(中時電子報)