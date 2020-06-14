郭采潔回嗆網友。（圖／翻攝自微博娛樂微博）

郭采潔貼出網友正面照。（圖／翻攝自微博娛樂微博）

針對過去和羅志祥的陳年傳聞，郭采潔日前不忍了，正式宣布將提告酸民，以維護自身名譽。最近她在微博分享新歌，未料引來毒舌網友酸言酸語，郭采潔再度反擊，並貼出該名網友正面自拍照，反問：「妳看起來挺善良的，為什麼要這麼惡意呢」，不久後刪文。

郭采潔11日在微博公開新歌〈If You Love My Soul〉的歌詞和影片，引來一名網友轉發後說：「又約誰呀，一天天的，不是短暫別嗎，整天微博出來顯眼。」接著又諷刺郭采潔：「唱歌不怎麼樣，演戲也就那樣吧，不知道怎麼來的三千多萬粉絲」、「整天在那假文藝，妳也就顧里演得好，因為妳本身就是顧里」。

對此，郭采潔起初正面回應：「藍女士，不喜勿轉發，這些歌都是我的孩子，離他遠點，勸刪。」並TAG對方帳號，又說：「要不我們逐文逐句探討，何謂假文藝。顧里怎了？」，並曬出該名網友的自拍照，直嗆：「妳看起來挺善良的，為什麼要這麼惡意呢」。

或許擔心引起爭議，郭采潔隨後又將發文刪除，網友回應：「懟的好，憑什麼藝人就得承受惡意」、「你不喜歡她還看人家微博幹嘛？自己給自己找難受？」、「微博上的八婆真的很煩哎，天天盯著與你八竿子打不著的人幹嘛啊」、「特別不理解這些罵別人還讓別人知道的，這不是自找的嗎？」。

(中時電子報)