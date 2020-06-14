【1】標線型人行道 議員批淪提款機

台北市長柯文哲上任後力推鄰里交通改善計畫，在巷弄內畫設「標線型人行道」，議員潘懷宗質疑，市府3年來標線型人行道畫設多達866條，實體人行道僅新增11處，不但民怨四起，違停罰金估算更高達1.05億元，他批評柯P政績已淪為市府提款機。北市交工處對此回應，人行道畫設都有經調查、溝通，員警在取締前也會先勸導。

【2】醫界逆時中 新制髮夾彎 醫材差額上限 暫緩實施

健保署日前訂定8類特材自付差額上限，引發醫界反彈，更驚動蔡總統，府院要求衛福部與醫界再溝通。衛福部長陳時中昨召集醫界代表開會，會中炮聲隆隆，陳時中最後宣布暫緩實施；他表示，未來是否仍有收費天花板，目前尚無定案，政策是否再上路也沒有時間表，2個月內將再開會決定下一步怎麼走。新制短短5天即告夭折，創下健保有史以來新紀錄。

【3】防疫勤洗手 桃園腸病毒大減

受到疫情影響，民眾重視防疫，落實戴口罩、勤洗手及保持社交距離，腸病毒大幅減少，今年5月31日至6月6日，桃園市僅117人次因腸病毒就診，和去年同期有1335人相比，大幅減少。桃園市衛生局仍呼籲，勤洗手才能避免病菌傳染。

【4】屏基醫師遭解聘 60工會聲援

屏東基督教醫院工會理事長詹智鈞遭院方不續聘，引發爭議，全國60個各行業工會約300人，13日齊聚屏東市遊行聲援，除了要求屏基續聘詹，也訴求主治醫師納入勞基法。屏基則發出聲明，不續聘理由是「病歷未完成率太高，影響病人權益」。

【5】護海聯盟淨港 清出310公斤垃圾

宣示維護海洋決心，台南市政府環保局13日在將軍漁港舉辦「護海大聯盟」淨海淨港活動，包括海洋委員會、海洋保育署、南縣市區漁會、民間企業、社區志工、環保艦隊等300多人參加，合力清出多達310公斤的海洋廢棄物。台南市長黃偉哲到場為漁港環保艦隊授旗，呼籲大家齊心守護海洋。

(中時電子報)