今年總統大選結束後，國民黨依法可領取約1.6億元的選舉補助款，中常委建議韓國瑜可拿部分補助金成立基金會，遭韓拒絕。對此，自由作家洛杉基表示，「韓國瑜還是免不了溫良恭儉讓」。

韓國瑜在總統大選拿了552萬多票，可領取1億6千多萬的總統補助款，還可連續四年向國庫支領2億3600多萬元的政黨補助款。時任中常委的李昭平向韓國瑜提議，可指定總統補助款的1/2到2/3，用於成立青年基金會，專款專用為黨培育更多青年，也可作為下一步的重要平台。韓國瑜當場回絕表示，「不拿一毛錢，全數捐給黨中央」。回憶起此事，李昭平讚他沒有私心。

洛杉基在臉書表示，「人家老英前後拿了4、5億的選舉補助款，就懂得拿去成立小英基金會，在各大學校校園吸收英軍，培養了一大堆職業學生，為她效忠。這些英軍畢業後，就成為老英的忠誠支持者，讓老英選舉無往不利。」

韓國瑜放棄拿選舉補助款，洛杉基嘆，「顯然又要落後人家老英一大截」，難怪各大學紛紛染綠，職業學生也越來越囂張。「有時候，太謙讓，會讓敵人囂張；太謙卑，會讓敵人連吃帶拿、千杯不醉。」

（圖／摘自洛杉基臉書）

(中時電子報)