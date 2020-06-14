中選會日前公告前高雄市長韓國瑜罷免案結果，並宣布8月15日舉行事長補選投票。有評論認為，罷韓後續效應並未停止，在國民黨持續勢衰、提振乏力的困境下，綠營已開始為收復地方版圖而磨刀霍霍。

韓國瑜遭罷免，並決定不提選罷免無效或罷免通過無效之訴，一切尊重罷免結果，也請國民黨儘速安排補選人選。然而，韓2018年雖在政壇掀起「韓流」，但民意反撲力道卻比想像中更大，形成總統輸、立委敗、被罷免的三殺之局。據《中評社》報導，高雄情勢丕變牽動了南台灣藍綠版圖消長，中台灣藍綠版圖也將受到影響，綠營近年來已逐漸站穩傳統藍大於綠的北部。罷韓後的影響所衍生的政治效應，可說牽一髮而動全身，對政治情勢的衝擊不可低估。

該評論指出，韓原先扮演南部藍營領頭羊角色，穩住高雄執政，其外溢效應就能影響台南、屏東，並與藍營執政的嘉義市、雲林縣呼應，但丟了高雄，藍營便失去重要灘頭堡。此外，從2020大選看來，綠營在台中、彰化崛起，不少國民黨長期經營的選區由藍轉綠，對藍營已是相當危險的訊號，高雄又失守，藍營戰略空間被大大擠壓，綠營在後方穩固的情況下將強攻中台灣。至於傳統藍大於綠的北部，近年來綠營已逐漸站穩腳跟。該評論認為，藍營地方首長得戰戰兢兢、戒慎恐懼，稍有不慎，政治版圖挪移的劇烈程度恐超乎想像。

(中時電子報)