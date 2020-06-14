許崑源議長追思會日前在市立殯儀館舉行，韓國瑜日前六度赴靈堂弔唁一路相挺他的許議長，而高雄市前新聞局長王淺秋也極度不捨，PO出一張許議長與韓前市府團隊的3位副市長李四川、葉匡時、陳雄文「最後合影」。吸引數萬網友按讚，且不捨喊「真讓人永遠懷念的畫面」。

王淺秋12日在臉書發文弔念許議長，寫下「告別高雄，最後參加的一場活動是許崑源議長追思會，追悼大家心目中以命爭是非的真英雄。

已故高雄議長許崑源和前高雄市長韓國瑜團隊合影留念。(圖/翻攝 前高雄新聞局長 王淺秋臉書)

大熱天的高雄，居然飄起微微細雨。看著會上播放議長總是笑盈盈的照片，忽然想起先前新聞局舉辦「甄愛高雄群星會」影展，曾經幫好開心又略顯羞澀的議長跟明星們合照，趕緊把照片找出來分享，當時他一句：「阿秋，妳那乀哈敖(台語:怎麼這麼厲害)，讓高雄來那麼多大明星」，對她簡直是莫大鼓舞。

王淺秋透露，當議長夫人在致詞追悼時説，昨晚夢見議長，要她好好謝謝市長和市府團隊一年半來為高雄做那麼多事。「我當埸淚如雨下，我們才真的要謝謝議長相挺，因為民主政治如果府會不合作而是對立，市府怎麼努力都無法順利推動政策、無法幫助城市進步」。

王淺秋也回憶，這一年半在高雄搭雲霄飛車的日子，盡己所能到最後一刻。回首此行，仍然充滿感恩，感謝總是陽光燦爛的高雄，交了很多熱情的朋友，這是一座美麗的海洋城市，祝福高雄人所選擇的未來也一直是光明燦爛。

這則貼文也吸引3萬多名網友按讚，1千多名網友留言，「看了好難過…到現在我還是以為自己在做夢」、「老高雄人傷心、無言」、「如家人般的溫馨合照」。

(中時電子報)