高雄市鳳山區一名在麵店工作的50多歲女性，4月19日在店內遭老鼠咬傷，之後出現發燒、頭痛、全身痠痛等症狀，直到5月底才被通報疑似感染感染漢他病毒，並於昨（13日）確診。疾病管制署公布全台感染漢他病毒資料，今年已有7例確診。

高雄市衛生局指出，這名最新確診女性因出現發燒、頭痛、全身痠痛、畏冷、盜汗、全身無力等症狀，5月24日再次就診，5月25日出現茶色小便，26日住院治療，於5月27日由醫院通報疑似感染漢他病毒，於6月11日再次採檢確診。

（圖／疾管署）

疾管署指出，這名女子是高雄市今年第5例漢他病毒確診，全台累計共7例，高於2016至2019年同期的3例、0例、1例、0例。確診病例為病例居住地分別為高雄市5例、新北市和基隆市各1例。

（圖／疾管署）

高市衛生局針對個案居住地、工作地及活動地佈置鼠籠及家戶衛教宣導，並於住家、工作地及鄰近市場、學校進行場域內的鼠隻密度監測，共佈放55處鼠籠並捕獲35隻老鼠。昨日高市衛生局與環保局、教育局、經發局市場管理處一同執行社區環境消毒、投藥滅鼠、鼠隻監測、水溝清疏、髒亂點清除，並執行衛教1414人、發放漂白水共483戶。

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(中時電子報)