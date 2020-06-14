【1】好萊塢準備解封拍片

新冠肺炎疫情爆發以來美國影視產業拍攝工作全面停擺，造成大批失業人口。在加州及紐約兩大拍片重鎮醞釀重啟拍攝活動之際，工會提出嚴密安全規範。

【2】商業太空新紀元來臨

SpaceX成功發射兩枚載著太空人的火箭升空，預告商業太空旅行的新時代即將來臨。

【3】疫情打亂英脫歐進程

今年年初正式脫歐的英國爭取到將近一年的過渡期，原本有相當充裕的時間與歐盟就脫歐後的經貿關係進行談判，未料爆發新冠肺炎疫情。6月談判若無重大突破，英國走向無協議脫歐的可能性將大增。

【4】美德元首關係冷淡

美國總統川普欲藉由在華盛頓舉行七大工業國（G7）峰會，向外界宣示生活已經回歸正軌，但德國總理梅克爾婉拒出席，川普對此大為光火，凸顯雙方關係不睦。

【5】委內瑞拉砍燃料補貼

委內瑞拉從6月開始縮減汽油補貼。專家認為在拉丁美洲取消能源補貼做法等同於政治自殺。

(中時電子報)