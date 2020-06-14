大聯盟勞資談判結束了！球員工會14日聲明，他們無法接受資方的72場最後通牒，「看來進一步的對話已經沒有意義，請聯盟自行決定何時復賽。」由於球團堅持減薪，雙方這1個多月始終在兜圈子，工會決定放棄談判直接開賽。
「自從3月以來，工會一直以完整球季為目標，提出很多讓勞資與球迷都受益的方案。然而這些提案沒人聽進去，老闆聲稱財務有困難，聯盟總裁則以縮短賽季來威脅球員。」
工會執總克拉克(Tony Clark)聲明：「該是開工的時候了，告訴我們時間和地點吧。」工會同樣也限兩日內要求聯盟回應賽季長度與開打時間。依聯盟原初的規劃，大概是82場例行賽與減薪近7成，並於6月春訓，7月中開始例行賽。
聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)有權決定本季賽程，既然工會終止談判，何時開賽、打多少場也將由曼佛雷德宣布。今年鬧到這個地步，工會雖然暫時隱忍，明年勞資協議到期之後一定會爆發出來，最糟可能引來罷工與封館。
(中時電子報)
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