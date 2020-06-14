新冠疫情衝擊百業，旅遊觀光業更是嚴重受災產業，隨著疫情趨緩，國人開始放心大膽出遊，藝人亮哲日前便剛帶著從事幕後工作的老婆黃毓棠、兩個女兒完成9天８夜的環島之旅。亮哲坦言，依照原計畫，這9天他們應該是在日本輕井澤度假，進行老婆一年一度釋放壓力之旅，後因疫情無法成行，但老婆覺得沒有旅行對不起過去一年辛苦的日子，因此一家四口仍決定開著車一起去環島！

亮哲早期因主持《冒險王》經常到國外出外景，他坦言其實已經出國到很煩，他一向覺得台灣還有很多很好玩的地方可以去，加上兩個女兒從小經常出國，對台灣卻只認識台北、高雄、台南和宜蘭，他很希望透過這檔環島旅行讓孩子多了解台灣。至於旅遊模式，「就是由老婆決定飯店！因為她想要住有泳池、床要舒服、能讓她釋放壓力的飯店，我則是《冒險王》邏輯，是那種隨便睡、甚至睡路邊也可以的人，我的目的主要是帶小孩認識台灣、探索世界」。最後這趟環島之旅所有期待都被滿足，「她找住得舒服的飯店，小孩可以進飯店去玩樂享受，但也能學到我冒險王的旅遊概念」。

亮哲與兩個女兒在墾丁凱撒薩大飯店泳池開心玩水。（亮哲提供）

他說此行住的等級最高的飯店應該是墾丁凱撒大飯店，「我去墾丁出過10多次外景，卻是第一次住進凱撒！當然就是因為老婆對住的品質有一定要求啦，三星以上的飯店老婆比較熟悉」。他笑說，自己只對三星以下的飯店有概念，特別是哪裡可以住到每晚500、700或1000元，甚至是香客大樓，他都很熟。不過這次順應老婆大人的意願，發現住五星級飯店也有很好的體驗，「就算不出去玩也不會無聊，凱撒有私人沙灘、很大的泳池，服務也很好，還有設計一些親子活動，讓小孩參加沙灘體驗、手工DIY，去參加小小探險家的小營隊。這個住宿費用花得很值得！我們住了兩晚，兩個小朋友玩到捨不得離開！」

雖然旅程中有住五星級飯店，不過亮哲堅持，旅遊中最好玩的就是要把胃拿來放在地美食小吃，所以他們不會偷懶只賴在飯店用餐，「先決定好飯店、選擇落腳的地方後，再找出周邊好吃、好玩的，連在一起成為旅遊地圖。所以我們雖然有住高級飯店，但吃的方面，也可能全家人一餐就在500以內、以當地美味小吃結束」。

亮哲與女兒去屏東海生館。（亮哲提供）

亮哲一家四口搭船賞鯨豚。（亮哲提供）

他建議想在國內展開親子旅遊的朋友，花東、墾丁都是很不錯的選擇，可以讓都市小孩把步調慢！他們此行先往東台灣出發，雖然花蓮他去過無數次，但帶著首度首度造訪的妻女，還是免不了一些觀光客行程，例如搭船去賞鯨，「結果不管大人小孩，看到上百隻可愛海豚，都不斷興奮尖叫」；本來他想帶小孩到台東鹿野高台體驗熱氣球，但熱氣球節要7月1日才開始，不過小孩光是在草坪上奔跑、滑草就玩得不亦樂乎。他也建議可以去台東杉原，有一區類似保育區，只要人站過去， 完全不怕人的野生「豆仔魚」就會游過來，小朋友在那裡會玩得很開心，跟大自然的距離也沒那麼遙遠。而台東都歷、都蘭、東河等地的海也都很美，老婆和女兒不斷被美景震懾驚呼「好漂亮」。

亮哲帶女兒到鹿野高台。（亮哲提供）

亮哲與女兒在台東森林遊樂園。（亮哲提供）

至於墾丁，則是旅遊安全措施、遊樂設施相對完備，他和老婆一人載一個女兒玩立槳划出海，兩個女兒甚至出乎意料學會浮淺，還會咬著呼吸管不放，「念幼兒園大班的妹妹平常是連洗澡、眼睛進水都有點害怕的小孩，這次竟然連叫都沒有叫， 在海中連玩3小時都不想起來」。

亮哲玩立槳帥氣英姿。（亮哲提供）

旅程結束時，亮哲的老婆小孩都直呼「9天不太夠」，原本只想往國外跑的老婆黃毓棠更滿足地說：「留在這裡很幸福，沒有恐懼。我們的花東山是山、水是水，山跟海真的好美！一路上看著美景還會自己腦補：『我真的好愛台灣！覺得好驕傲！全世界都應該來台灣玩才對』！」去過五大洲的她，沒想到第一次在台東發現正身處「北回歸線」，是那樣的興奮與感動。亮哲透露，若依原計畫出國旅行預估至少要花15萬以上，這次留在台灣環島，一家人盡情吃喝玩樂9天，其實花不到6萬。

亮哲全家在台東北回歸線前合影。（亮哲提供）

(中時 )