昨（13）日民主監督聯盟在凱達格蘭大道上舉辦了庶民上凱道活動，推動罷免不適任綠營民代，並悼念墜樓身亡的議長許崑源，總召黃正忠也痛批國民黨如今缺乏作為，揚言要退黨參選高雄市長補選。活動空拍圖曝光，疑因韓國瑜呼籲支持冷靜，加上挺韓大將杏仁哥也缺席遊行，現場人潮估計不到1千人。

民主監督聯盟上凱道，統促黨總裁張安樂、前立委謝啟大、中華民國台灣軍政府領袖高安國等人到場聲援，但因國民黨表明不參與，加上韓國瑜呼籲支持者冷靜、勿製造對立，杏仁哥也表示因正值許議長治喪期間，決定遵從議長遺願，暫時放下仇恨，所以暫緩上凱道，疑種種原因讓大批韓粉選擇不出席活動。

昨日活動到場人數不到1千人，臉書粉絲專頁也曝光開拍畫面，網友看了後表示「厲害了」、「我嚇到」、「很多人耶，我以為只有75人」、「我剛騎車過去～警察人數都比他們多好幾倍」、「沒遊覽車還有這些人就很感人了」。

另外，活動現場也開放民眾發言，紛紛上台表達訴求，並高喊「打倒蔡英文」、「韓國瑜硬起來」、「中華民國萬歲」，也批評蔡政府的振興三倍券設計不當、蔡英文博士學位可疑，更有人單膝下跪悼念已故議長許崑源。

(中時電子報)