新冠肺炎疫情趨緩，政府也開始鼓勵民眾旅遊消費。國民黨台北市議員游淑慧指出，最近碰到一個案子，無能為力，覺得很難過，有人仍因過度的防疫規定，而連父親過世的最後一面都看不到。她感嘆表示，享受了神化的光環，也別忘了人性！

游淑慧在臉書指出，台灣疫情緩解，政府一方面鼓勵旅遊消費，但有人仍因過度的防疫規定，而連父親過世的最後一面都看不到。她提及，有個長輩在病危時，通知美國念書的兒女趕回來見最後一面。回台後，因為防疫問題，而配合規定先自費快篩，確認陰性結果後，獲准能探視病危父親含車程的「1小時」。但殘酷的規定是，這樣的探視權只能有「一次一小時」。幾天後，他們的父親臨終前，子女想再申請外出 ，到醫院見最後一面，卻已不被准許。而明天就是頭七，子女入境隔離也已10天，也做過快篩一次，都沒狀況，只因未滿14天，還是不能參加父親的頭七祭拜，即便家屬願意配合作第二次快篩檢驗。

游淑慧質疑，衛福部長陳時中說台灣疫情緩解，因此他到處代言旅遊觀光、吃吃喝喝。「我想問，難道政府覺得遊玩比孝道、人道更重要？難道政府覺得兩個小孩子到父親靈堂前參加家人的頭七祭拜，會比全台群聚旅遊更危險？」她直言，這樣的防疫想法，她不懂。「享受了神化的光環，也別忘了人性！」

(中時電子報)