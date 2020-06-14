第二屆「台中購物節」在市府團隊群策群力籌備下，孕育半年，將於7月正式登場，為辦好這場「喜事」，市府總動員盤點資源、激化創意，除經發局率先推出購物節APP測試版，打響名號，各局處也藉由公車專用道、清潔車等場域加強宣傳，加碼祭出各項好禮，今年更首度結合電商，盼提供民眾最佳購物體驗，踴躍來台中消費。

經發局表示，市府跨局處籌備豐富獎項，如農業局募集台中好農產品，推薦優質農會加入購物節行列、新聞局提供免費電影票、文化局募集油彩及墨彩藝術畫、建設局、交通局、運動局、環保局等局處盤點適合場域，全力協助廣告文宣。

觀旅局轄管旅遊住宿行業也一同加入購物節推廣，民政局及各區公所協助招募在地優惠店家，擺設人形立牌廣告；尤其大甲區公所6月初已舉辦首場優惠店家招募說明會，宣傳購物節全力以赴。

經發局指出，為提供優質購物體驗，此次除了實體店家外，也開拓電商通路「東森購物網」、「PChome」，舉辦多場電視購物及網路商店街上架說明會，購物節期間更將開辦「台中專區」，讓消費者動指尖輕鬆購物。

經發局強調，今年購物節期間，民眾持台中發票登錄，每1元兌換一點，每500點就獲一次抽獎機會，凡加入台中購物節的店家，不論線上線下都可成為特約商店，民眾在特約商店消費，點數就可乘以三倍，獲得三次抽獎機會，日日抽、周周抽、雙周抽，壓軸抽，好禮「獎」不完。

(中時 )