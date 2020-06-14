T妹徵求十八般武藝精通的助理。（圖／翻攝自Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

T妹自曝學歷。（圖／翻攝自Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

網紅T妹（Tiffany Chen）常在網上分享性感辣照，最近她自曝開價10萬徵求貼身特助，工作內容包括「老闆喝醉時有力氣撿屍，幫我洗澡更衣上床」，引來許多討論，沒想到有不少連文書都不會、字也會打錯的人應徵，讓T妹無奈說：「整天糾正你們錯字就飽」，又自曝學歷，「老闆中文就算不好沒關係（我在台灣只讀到小學五年級），才要找文書方面沒問題⋯ 結果我比誰還累。」

T妹日前公開徵求特助，並放話：「一個月底薪10萬+勞健保+高額獎金10%抽成，一天八小時，週休二日」，但強調要會十八般武藝，肯學耐操，最好會用文書軟體，還要貼身幫她喝醉時撿屍，幫忙洗澡更衣，也能陪T妹四處應酬旅遊，年齡不拘。

T妹開出條件後，果然吸引許多人諮詢，但很多人私訊給她都打錯字，讓T妹氣得說：「等於還要請我一個在旁邊盯著錯字，請問誰付我薪水？每個人都以為薪水很好賺」，「如果薪水這麼好領的話，不用找到我」，並強調：「這次特助職缺，太多是總經理、大企業高管、或董事長身邊的特助來應徵，很多人還不會要到十萬底薪，你要十萬底薪，你要拿出本事」。

對於徵才令，T妹表示：「來面試連一個履歷都沒有遞上，才兩句話又明顯錯字，代表這個人輕浮、不夠認真仔細，工作上不可以有錯字」，並回嗆指正她錯字的網友，說：「看不懂別人發文重點嗎？！！今天一般隨手發文，不用刻意去更正別人錯字，好像自己很厲害，因為非常沒禮貌」，「我明明講的是「公事」，老闆是懂得帶進『財富！』『老闆不是秘書！」』郭台銘國字很強嗎？！」

(中時電子報)