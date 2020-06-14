台中市政府法制局、文化局及財團法人金融評議中心共同合作，預計7月11日下午2時至4時，在台中市葫蘆墩文化中心演講廳，舉辦第一場次台中市政府消費講座，除了介紹保險消費法令外，也會說明常見消費問題，讓市民預先了解、聰明消費，場地座位有限，歡迎民眾踴躍報名參加。

法制局指出，今年暑假，市府將陸續在大墩文化中心、港區藝文中心及屯區藝文中心開辦一系列消費講座，針對銀行貸款、基金投資理財、網路購物、房屋買賣仲介、學習教材推銷、消費借貸等爭議進行法令宣導與說明。

法制局說，7月11日第一場次的「金融消費停看聽 樂齡生活好聰明－【您不可不知的常見保險爭議】」課程，即日起到7月7日開放報名，報名成功並全程上課者，還可獲得精美小禮。講座報名資訊在課程前1個月，會陸續刊載於市府消費者保護園地網站或市府法制局臉書，歡迎線上報名。

民眾若有其他消費問題，平日上班時間(每星期一至五上午8至12時、下午1至5時)，也可利用市話或手機直撥全國性消費者服務專線1950(付費電話) 或04-2228-9111轉分機23800，將有專人提供諮詢服務，平日上班時間也可親至市府消費者服務中心現場諮詢。

法制局強調，若有金融消費問題，也可撥打金融消費評議中心免費專線0800-789-885，或在每個月的第一個星期三（時間：上午10時30分至12時、下午1至4時），親至市府消費者服務中心現場諮詢，歡迎民眾多加利用。

(中時 )