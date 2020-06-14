12日晚間，美國亞特蘭大市27歲非裔男子布魯克斯駕車在溫蒂漢堡得來速車道上排隊等點餐，最終卻遭白人警察擊斃。影片為布魯克斯奪走警察電擊棒逃跑後遭警方追捕的畫面。

非裔男子佛洛伊德之死引發的全美抗議風潮尚未平息，美國亞特蘭大市一名非裔男子12日晚間排隊買漢堡，最終卻遭白人警察擊斃，引爆當地新一波示威怒火。

綜合路透社、美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，12日晚間，亞特蘭大市（Atlanta）27歲非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）開車在當地一間溫蒂漢堡（Wendy's）得來速車道排隊等點餐，最後卻遭到1名白人警察開槍擊斃。

亞特蘭大市警局昨（13）日召開記者會證實，警察開槍打死男子。根據警方說法以及當局的初步調查，警方周五深夜接獲投訴，一名男子在溫蒂漢堡車道上的座車內睡著，導致其他顧客必須繞道前進。警方於晚間10時30分左右抵達現場，先是對車內的布魯克斯進行酒測，不過遭到對方拒絕，警方因此決定逮捕布魯克斯，此時雙方開始出現肢體衝突，布魯克斯奪走警方的電擊棒後逃跑，當他逃跑一段距離後，轉身拿著電擊棒指向警察，就在那一刻，警察拔槍對他射擊，布魯克斯隨後倒地身亡。

這起事件再度引爆亞特蘭大市居民怒火，數十居民周六走上街頭抗議警察使用暴力。事件也導致亞特蘭大市警察局白人女局長席爾茲（Erika Shields）在事發24小時內火速請辭，亞特蘭大市長波托姆斯（Keisha Lance Bottoms）已接受席爾茲的辭呈，並表示不認為警察在事件中使用致命武力是正當行為，涉案警察也已遭到開除。

波托姆斯表示，亞特蘭大市警察局局長職位將由非裔的副局長布萊恩（Rodney Bryant）暫代。

(中時電子報)