新冠肺炎疫情延燒，衛福部長、疫情中心指揮官陳時中率領團對抗疫，不僅獲全民肯定，也成為國際關注焦點，因此遭拱代表民進黨參選2022台北市長。過去，陳時中多次婉拒參選，但日前他受訪時改口，名嘴李正皓對比陳時中前後說法，指出他已保留參選的可能性。

關於是否投入2022市長選舉，陳時中過去多次表態拒絕，但日前在廣播節目《寶島全世界》中，主持人鄭弘儀提到此事，陳時中罕見改口，表示「那都是以後的事情，現在沒辦法說得準」，並說自己沒有選舉經驗。

李正皓在臉書指出，上個月在yahoo網路節目《鄉民大會》，陳時中說沒想過政治，當下他就鐵口直斷陳時中以後會自己打臉自己，沒想到一個月後，陳時中改口了。

李正皓表示，陳時中的態度已不是一個月前的一口否定，變成「以後的事現在說不準」，雖還沒鬆口，但已保留了參選的可能性，而2022年最精彩大戲：陳時中、蔣萬安、黃珊珊似乎已逐漸成形，讓我們繼續看下去。

（圖／摘自李正皓臉書）

(中時電子報)