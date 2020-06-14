台南市政府祕書處處長李朝瑭，因在擔任南市農業局長期間，兼任兒子經營的預拌混凝土公司監察人，違反公務員服務法，遭監察院彈劾，並移送公務員懲戒委員會。公懲會判決李申誡。
李朝塘擔任過新市鄉公所祕書、鄉長、農會總幹事，2018年12月獲聘任台南市政府農業局長，今年1月1日擔任南市祕書處處長，比照簡任第13職等。
監院指出，台南市祕書處處長李朝塘，在擔任農業局長之前，就兼任名人預拌混凝土股份有限公司監察人，他擔任祕書處長後，仍未辭去監察人職務，直至台南市政府於銓敘部公務員兼職查核平台查核，發現其公司監察人身分，李才在2月14日辭去名人公司監察人一職，違反公務員服務法規定。
監院約詢時，李朝瑭稱，名人公司董事長是他兒子，當初是他女兒當監察人，她之後因當公職人員，所以才會換他當，他沒有參與名人公司營運，亦無領薪及公司股份。李說因擔任農業局長太忙，1年多沒放假，忘記了當監察人這件事。
監院依法彈劾李朝瑭，並移送公懲會究責。公懲會審理後，認為有懲戒必要，判決李申誡。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。