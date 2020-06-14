明明知道自家球星「小皇帝」詹姆斯全力支持本季復賽，偏偏仍有兩名湖人主力帶頭喊罷賽！《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日爆料，布雷德利、霍華兩人正在積極推動球員不要參加復賽，布雷德利甚至還跟厄文一起組織先前視訊會議。

查拉尼亞指出，身為湖人替補後衛的布雷德利，在厄文召開的球員視訊會議上第2個發言，「布雷德利相當激情地跟球員闡述他的想法，他希望球員們可以從原本的跳棋式思維，變成所謂的象棋式思維，也跟厄文領導這次會議的溝通。」

霍華則是相當認同布雷德利想法，強調比起前往奧蘭多參加復賽，NBA球員應該利用實際行動，去支持在全美各地進行的反種族歧視抗議，目前不僅布雷德利、霍華力挺厄文，就連安森尼、杜蘭特、米契爾等球星也傳出考慮罷賽。

可是布雷德利、霍華兩名湖人球員公然反對復賽，無疑帶給詹姆斯「窩裡反」感受，畢竟詹皇很早就開始呼籲NBA本季復賽，好讓他跟湖人可以追逐有機會到手的總冠軍，不管布雷德利與霍華是否決定罷賽，兩人跟詹皇之間關係必定生變。

(中時 )