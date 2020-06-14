前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接 09:092020/06/14 工商 工商時報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前瞻未來一周國內外財經焦點 全球經濟不漏接 前瞻未來一周國內財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周國際財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周陸港澳財經焦點（圖／工商時報） 前瞻未來一周台股財經焦點（圖／工商時報） (工商 ) #未來一周 #國內外 #財經 #焦點 #全球經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 世銀看衰全球 唱旺陸GDP增速1％ 04:102020/06/10 產業財經 150年來最慘紀錄...世銀：今年全球經濟恐萎縮5.2％ 04:102020/06/10 全球財經 美歐日重創 全球經濟萎縮5.2％ 04:102020/06/10 財經焦點 OECD：若爆第二波疫情 全球經濟萎縮7.6％ 21:292020/06/10 財經 若爆第二波疫情 OECD：全球經濟恐萎縮7.6％ 04:102020/06/11 全球財經 匯率期貨趨勢專欄－避險情緒降 非美貨幣反彈 04:102020/06/11 證券．權證 《台北股市》盤中焦點股：健策、和大、杏國、華擎、富邦金、友銓 10:002020/06/11 財經 《金融》看好原油、美股 國泰證：雲端產業續燒 11:082020/06/11 財經 散戶自以為比股神聰明 財經名嘴警告：別亂買！ 16:312020/06/12 財經 台新投顧下周看好觀光、餐飲等七類股 18:002020/06/12 財經 財經熱門新聞 華為慘了！驚爆川普凶狠下一步… - 財經 台積電操盤神人已落跑！網看完帳單全跪了 - 財經 慘！友人買這檔2天賠到脫褲 老謝爆遭坑殺內幕 - 財經 14檔逆轉奇兵 法人挺 - 財經要聞 - 工商時報 他的公司比大立光更會賺 最神秘科技老董現身 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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