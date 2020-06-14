一周天氣預測圖顯示，梅雨鋒面逐漸接近臺灣北部。(氣象局)

周一到周四(6/15~18) 太平洋高壓增強，天氣穩定，吹西南風，各地高溫多雲到晴。氣象局指出，周日到下周二(6/21~23) 梅雨鋒面有逐漸接近臺灣北部，天氣轉為不穩定，西半部、東北部降雨機率增加。中央氣象局代理局長鄭明典表示，今年北方系統還很不穩定，很可能會發生「二度入梅」的現象。

氣象局預報顯示，周一(6/15)水氣稍多，各地有機會出現局部午後雷陣雨，周二至周四(6/16~18)午後雷陣雨限縮在山區。周五、周六（6/19、20）西南風影響，中南部清晨降雨機率稍增，其他地區午後雷陣雨。周日到下周二梅雨鋒面有逐漸接近臺灣北部的趨勢，天氣不穩定，西半部及東北部降雨機率增加，花、東也有局部短暫降雨。

鄭明典在臉書指出，梅雨鋒面北移，台灣在高壓影響下，出現連續高溫、午後局部陣雨，這是出梅天氣型態。不過預報上看，今年北方系統還很不穩定，很可能發生「二度入梅」的現象，從前預報能力不足，二度梅常是意外，現在可以很早看出跡象，是一種進步！

中視新聞

(中時電子報)