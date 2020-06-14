SOD真實上演，一名女網友投稿到《太陽報》，表示自己在情緒低落的情況下，與女兒的男友聊天，最後2人情不自禁，在水槽上激戰，原本都講好不要講出去，當作什麼事情都沒發生，沒想到自己的月經居然遲遲沒有來，讓她非常害怕。

根據《太陽報》報導，39歲女網友投稿內容提及，自己有4個孩子，伴侶在2年前離開她，且還找到了新的對象，但對於小孩子的扶養費皆不聞不問；她淚訴，自分手後，她的生活一直都非常艱難，大部分時間都覺得壓力很大。

日前17歲大女兒因為非常想念男友，因此特別融通晚上讓對方來家中。後來女兒身體不適，先回房間休息，自己便與女兒男友在廚房聊天。女網友說，「雖然女兒男友才20歲，但想法非常成熟、理智，讓我可以盡情傾瀉煩惱，我覺得他是我最好的朋友。」

女網友透露，女兒男友抱住她，之後還親吻了她，最終2人在水槽上發生關係。完事後，彼此都覺得對女兒感到愧疚，因此講好這是秘密，誰也不能說出去；沒想到過了3周，女網友的月經居然沒來，讓她非常焦急，害怕自己可能懷孕了。

貼文一出，引起許多討論，網友紛紛留言「妳現在要做的事就是快去檢查有無懷孕」、「妳的女兒一定不會原諒妳」、「妳現在問的意思是要生嗎」、「情況不允許妳生下孩子」、「20歲男孩怎麼負責」。

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(中時電子報)