前高雄市長韓國瑜以逾93萬票遭罷免，令許多韓粉痛心，並紛紛為韓打抱不平！然而，國民黨前立委孫大千諷刺表示，在「罷韓案」中，國民黨應該向民進黨學到的十件事情。

罷免確定後，韓國瑜出面發表「2個感謝、3個遺憾、1個祝福」，並批評這是一場不公不義的選舉，「遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在『罷韓國家隊』，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市」。

對此，孫大千在臉書指出，在「罷韓案」中，國民黨應該向民進黨學到的十件事情：

第一，理由根本不需要正當性，只要會羅織罪名就可以。

第二，政黨要先退居幕後，台前找幾個「四君子」或「六君子」來主導。

第三，包裝成為一個由市民自主發起的光復行動。

第四，連署工作能偷跑就盡量偷跑。

第五，結合特定媒體對目標人選進行毁滅式抹黑。

第六，資金不管從哪裡來的，都要說成是募款來的。

第七，賄選標準在罷免案中可以彈性處理。

第八，動員大專院校內的政治學生發起免費返鄉專車。

第九，行政部門盡一切力量暗中相助。

第十，最後關頭啟動政黨全部的資源一舉殲滅對手。

網友則紛紛回應表示「現在這個社會，心狠手辣才能生存」、「國民黨應該要硬起來」、「要殲滅敵人只有向他們學習，以其人之道 還治其人之身」、「國民黨會什麼？所謂 打江山打江山，國民黨連打都不會，百姓有何寄望」。

(中時電子報)