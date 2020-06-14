連續56日零確診後的北京市，11、12日連續驚傳多起新冠肺炎本土新增病例，均與豐台區新發地農產品批發市場有關。隨著疫情擴散，豐台區13日啟動戰時機制，北京也將餐飲防控等級調升至二級，並喊停跨省旅遊團與足球等體育賽事活動。大陸國家衛健委並向北京派出專家組指導疫情防控工作。

雖逢周休假日期間，但投資者擔憂「北京爆第二波疫情」的念頭，或許會動搖市場情緒。1月大陸疫情爆發適逢春節前夕，即使官方信心喊話並向市場注入流動性，但2月3日A股開紅盤仍暴跌8％，3月23日來到最低點2,660點。隨著大陸境內疫情趨緩，A股緩步走揚，12日收報2,919.74點，較低點反彈約10％。市場人士表示，15日周一A股開盤將成市場觀察重點。

綜合陸媒13日報導，北京零確診的成果在11日「破功」，當日出現一起新增病例，12日更出現六起，經追查後與交易規模號稱亞洲最大的豐台區新發地批發市場有關。新發地市場13日凌晨緊急休市進行消毒，上萬名市場人員接受病毒檢測，目前已發現46名從業人員的檢測呈陽性反應。

近期北京防疫抗疫動態。（圖／工商時報李書良）

疫情升溫讓北京官員如臨大敵，12日晚在北京市委書記蔡奇主持下，疫情防控工作領導小組召開會議強調，要確實切斷疫情傳播途徑，外防輸入既要嚴格入境進京人員管控，也要加強入境貨機管理和貨物檢驗檢疫。豐台區代區長初軍威13日表示，已啟動戰時機制，成立現場指揮部，對新發地市場周邊11個小區實施封閉管理。

另外，因疫情防控形勢發生變化，北京官方已將餐飲業防控調至二級回應機制，除了要求業者進一步加強對原材料採購和送貨人員的防疫管控，客人進入餐廳前也需檢測體溫並核實北京「健康寶」資訊，並停止酒席宴會等群聚性聚餐。北京跨省旅遊團、體育賽事等亦再次暫停，未返校上課的小學一至三年級暫緩上課。

目前北京官方正全力追查疫病感染源頭及原因，一度傳出病毒感染與市場販售的三文魚（鮭魚）與包裝有關，導致13日大陸各地超商市場對三文魚進行下架、退貨與排查。但專家表示，魚蝦本身不太可能作為病毒載體，原因或在冷鏈環節、環境污染，有待進一步調查。

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(中時電子報)