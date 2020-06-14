全球各國不少人堅信，人即使過逝，靈魂依然存在，也許是這個信念或思親，印尼蘇拉威西島每年八月有一個節日「趕屍節」，當地人為了勉懷親人，都會在這個節日把死去親人的遺體，從墳墓裡挖出來，然後梳洗打扮、穿上新衣，帶著亡者到處逛逛、吃東西，雖然外界看來是一個恐怖節日，但許多畫面卻相當溫馨感人，其中1張父親抱著幼女的照片，更讓人看了心碎。

蘇拉威西島上的托拉雅（Toraja）族人，深信即便親人死了，仍一直在身邊守護著在世的家人，就想到用這種方式與家人重新團聚，時間為3天，活動期間，托拉雅族人會將親人遺體從墳中挖出，再為祂們穿上漂亮的新衣服，接著家人會帶著亡者遺體到附近走走、拍照，還會為祂們準備生前愛吃的東西。此外，也會趁這次機會修補腐蝕的棺木，讓祂們可以有舒適的床。

其中一張父親抱著女童照片讓人心碎。（圖／翻攝自Horror Stories）

臉書粉專「Horror Stories」日前分享了「趕屍節」活動照片，其中1張1名父親抱著已經過世的女童，情緒看起來相當悲傷與不捨，讓人看了相當心疼，紛紛留言：「每年看到一次一定很心痛」、「這個看了很傷感」、「看到自己小孩子的遺體, 真是叫人感心碎」。

(中時電子報)