前高雄市長韓國瑜被罷免下台後，許多韓粉為主張行使公民權，紛紛喊要反罷免綠營民代，罷免名單中民進黨桃園市議員王浩宇，更PO出近期他帳號的批評聲量大數據，稱分析後發現，韓粉、柯粉加起來有40萬個。但相關數據卻被眼尖網友發現有異狀，痛批他是「王導」。
「罷免王浩宇」的活動，近期有越來越多民眾響應，但民進黨內部對其充滿爭議的言行，大部分人選擇不表評論，避免惹議。據「民眾日報」12日指出，民進黨立委王定宇11日接受電台專訪，被網友問及「王浩宇是不是王定宇弟弟？」，王定宇馬上切割，稱「還好你沒講是我兒子，不然我就翻臉」。
網路上喊罷免雪球越滾越大，罷免社團也累積到2萬多人，粉專更逐步上升到5萬多人追蹤進度。
對於網路批評聲浪，王浩宇昨(13日)在臉書發文，PO出一份數據，為近期6月6日至今批評他的52萬個臉書帳號，發現各族群比例中，「韓粉最多，達32.9萬名、柯粉次多達71940位，(光
韓粉柯粉合計就有40多萬)，接著是時力、新黨支持者，至於民進黨、綠黨支持者，僅佔整體的3.4%，人數比例較低，且有10.7%無法識別其政治立場」。
但這份分析數據圖，卻被眼尖網友質疑，「你用那一套分析的，可以說說嗎？條件的設立可以說說嗎？再來數據庫是從那裏撈出來的，可以說說嗎？」，更有網友抓包，「王導，你自掰的數據加總後，突破100%總和嘍，恭喜恭喜」。
對於數據被抓包有異，王浩宇留言回應，「四捨五入很難剛好。」、質疑網友再度回嗆，「這用專業軟體保證100%，用手key就很難剛好？團隊大學碩士不是很多？」。
(中時電子報)
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