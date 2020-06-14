大陸網紅周揚青踢爆男友羅志祥慣性出軌、約妹還偷腥旗下女星愷樂，心碎任分手後，任憑小豬三番兩次公開po文道歉，然周揚青堅決不復合，反倒讓網友覺得更加疼惜，她恢復單身後，微博粉絲追蹤數在短短1個月內突破1千萬，而同時她也在私人微博小號打起精神更新近況，昨赫見「神秘男」為她置辦驚喜，周揚青也少女心噴發直呼自己是「世界上最幸福的人」。

周揚青收神秘男驚喜，吸管上都是她照片，讓她直呼幸福。(取材自微博)

揮別讓她內傷慘重的9年感情，周揚青堅持不隨著豬、蝶二人的道歉聲明起舞，堅強得讓人心疼，而她發出「毀滅式分手信」後，即刻抓回生活步調，經常透過微博小號分享日常新鮮事，昨(6/13)她貼出4張美照，甜甜透露神秘男子「Alex」幫她置辦了一個下午茶，而讓她驚喜的不只是滿桌的甜點美食，而是A每根吸管上，都精心貼上了她的照片。

周揚青收到貼心的驚喜，忍不住少女心爆棚，拍下這場派對規模的下午茶，羞吐：「覺得自己是全世界最幸福的人了」，至於Alex是誰？周揚青神秘地說是「大內總管」，之後有鐵粉幫忙解釋，原來Alex是她的經紀人，周揚青都用大內總管來暱稱他。

(中時電子報)