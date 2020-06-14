許姓資訊工程師涉嫌利用「eMule」(電驢)軟體下載檔名為「羅莉」、「15歲」、「援交」等大批幼幼淫片欣賞，由於該軟體下載時會同步上傳分享，被檢警查獲。台北地院審理時，許男認罪，法官依兒童及少年性剝削防制條例判處許男徒刑4月，緩刑2年，須向公庫支付10萬元，並沒收他用來下載的犯罪工具電腦。

檢方調查，許男為資訊工程碩士畢業，目前擔任工程師，今年初在住處以「eMule」程式，下載檔名為「羅莉」、「15歲」、「援交」等含有兒童或少年性交行為影片。

但由於以「eMule」下載時，也會同步上傳分享自己下載或擁有的檔案資源，警方網路巡邏時發現許男上傳幼幼淫片，而約詢他到案。

檢方調查時，許男坦承有下載這些影片，也坦承知悉使用「eMule」時，檔案會有自動上傳的可能，但他使用時並沒有更改相關設定，辯稱沒有故意散布猥褻物的犯意。

檢方認為，許男身為工程師，具有專業知識，可預見這些猥褻影片可能遭他人再下載、再上傳而傳播於眾，依兒童及少年性剝削防制條例「以電腦網路散布猥褻物品」罪起訴。法官因許男認罪，判處許男徒刑4月，緩刑2年，須向公庫支付10萬元，可上訴。

★中時電子報關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科

三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時 )