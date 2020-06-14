向來敢於批評時事的馬刺總教練帕波維奇，14日接受《紐約時報》專訪，提到美國總統川普呼籲軍隊鎮壓示威民眾，帕總說：「我替美國軍隊感到悲哀，他們不得不應付這名急著出位的小男孩，川普朝全世界發洩怒火，也正在毀掉美國！」

從上月底爆發黑人遭白人警察暴力致死事件後，帕波維奇搶在馬刺官方之前痛批川普，且全力支持平權運動，卻從未親自走上街頭加入抗議遊行，因為帕總認為自己不願意上街拍張照片就算了，也不應該成為大家在這次事件的關注焦點。

帕波維奇漫長的40多年執教生涯當中，曾跟不少優秀黑人球員攜手合作，「尤其當你是白人的時候，你要帶領一支大部分是黑人球員的球隊，你必須更加努力贏得這些黑人球員的信任，不僅要跟他們坦誠一切，也要主動了解他們的處境。」

甚至帕波維奇最近參加不少馬刺隊內的視訊會議，跟球員、員工談論抗議與美國體制問題，「我有時真的熱淚盈眶，很多問題比你想像嚴重，我也在反省自己是個享受多少特權的混蛋，我必須努力了解更多，必須指出當前社會問題所在。」

(中時 )