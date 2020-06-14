網紅「筋肉爸爸」和「筋肉媽媽」常在網上分享健身事業近況，日前筋肉爸爸爆出腦中風，鬼門關前走一遭後夫妻倆感情也越來越好。「筋肉媽媽」近日則上節目分享過去老公二度出軌，夫妻倆感情被磨盡，她自己也差點精神外遇，筋肉爸爸便約小王出來談判，兩人還在街上一言不合互毆。

「筋肉媽媽」最近上《單身行不行》聊另一半若外遇，夫妻感情是否還能破鏡重圓？她透露自己先前懷孕時偶然發現筋肉爸爸跟別的女生走得很近，她一氣之下衝進廁所質問筋肉爸爸，還跟他要了小三電話宣示主權，對方接了電話後嚇到，也因自己有男友，這段不倫戀便默默結束。

後來筋肉媽媽又在不熟的朋友「提示」下，發現筋肉爸爸和女客戶曖昧，筋肉爸爸再度否認，夫妻倆關係因此降到冰點，筋肉媽媽透露在這段空窗期不知不覺和工作夥伴越走越近，還重燃了戀愛的感覺，但她明知自己有錯，也發現沒那麼喜歡對方，就在計畫斬斷這段關係時，被筋肉爸爸發現了。

筋肉媽媽說，老公後來用她帳號約小王出來談判，兩個男人就在公眾場合打了起來，筋肉媽媽發現後還火速現身勸架，三人都搞得狼狽不堪，筋肉爸爸和筋肉媽媽還一度討論起離婚，後來決定攜手修復夫妻關係，學習放下，隔了半年筋肉爸爸突然中風，筋肉媽媽才發現自己真的很在乎老公，也因這場大病，讓筋肉媽媽感慨夫妻間其實只要還能說話，就是最珍貴的事。

(中時電子報)