同為吉普車友的2名陳姓嫌犯，涉嫌以水管狠抽被害人致死，警方偵訊後凌晨1時許移送地檢署複訊。（民眾提供／王文吉台中傳真）

嫌犯疑以吉普車運屍，棄置苗栗山區，警方拖回深藍色吉普車漏夜採證。（王文吉攝）

鑑識小組在吉普車後車廂發現疑似死者血跡。（王文吉攝）

深藍色吉普車車輪滿布新沾染的黃泥，疑開往山區棄屍的跡證。（王文吉攝）

台中驚傳殺人棄屍案！一名男子疑積欠100多萬元債務，在神岡偏僻鐵皮屋遭債主丈夫及同夥徒手狂毆，並遭水管狠抽致死，遺體棄屍在苗栗銅鑼山區。2名凶嫌犯案後躲了3天，昨下午在律師陪同下現身台中市刑大自首，專案小組漏夜尋獲屍體，全案朝傷害致死罪方向偵辦。

據了解，死者為51歲陳男，他在2018年間向46歲陳姓主嫌的妻子借貸100萬元，經常藉故拖延還款。陳嫌代妻出面追討債務，9日深夜與死者相約神岡一處偏僻鐵皮屋談判，當晚49歲陳男登門訪友，雙方談判到10日凌晨爆發激烈口角及肢體衝突，最後陳男遭亂棍打死。

陳嫌與友人伴屍到10日清晨，才開著吉普車將遺體載往銅鑼山區棄屍。「我殺死人！」2名陳姓嫌犯犯案後躲了3天，深感良心不安，昨下午2時許在律師陪同下現身台中市刑大自首，警方了解案發地在神岡，即移請豐原分局接手，由檢察官指揮偵辦。

專案小組趕赴苗栗銅鑼山區漏夜搜尋屍體，晚間10時許在樟樹村番仔寮坑山區發現死者卡在懸崖樹上，由救難協會以垂降方式，歷經2小時，才將遺體吊掛至路面。

專案小組成員透露，陳姓主嫌與友人同為4輪傳動吉普車友，殺害死者後就以吉普車運屍。警方昨在深夜拖回一輛深藍色吉普車，由鑑識人員連夜採證，除後車廂發現疑似死者血跡，車輪滿布黃泥，疑開往山區棄屍的跡證。

豐原分局偵查隊漏夜偵訊，釐清案情。2名犯嫌供稱當時除徒手毆打外，還拿水管等一些隨手可得的器具教訓，沒想到死者不堪一擊，癱軟之後就斷氣。全案報請台中地檢署，依傷害致死方向偵辦，檢方預定今日相驗。

(中時 )