汽車旅館燈光美、氣氛佳，是男女調情、愛愛的最佳選擇，所以每個房間都備有保險套與潤滑液，如果家長帶小孩入住千萬要注意，否則就會發生尷尬的事情。就有1名女網友在臉書社團「爆怨公社」po文表示，她與老公帶著兒子到摩鐵泡溫泉，不料兒子竟把潤滑液當成「洗髮精」，讓她當場更楞住。

原PO表示，當天入住摩鐵不久，兒子突然拿起2包潤滑液走到床邊大喊：「我找到2包洗髮精！」接著又拿給爸爸，要父子倆一起洗澡，讓她一時不知該如何反應，只好對老公丟下一句「你自己處理」，然後瞬間飄走。

其他網友看到貼文紛紛打趣留言「確實是洗『頭』用的啊」、「要教育孩子正確觀念，那是用來『套頭』的啊」、「告訴孩子那是浴帽」、「業者在幫忙你們夫妻增加情趣，哈哈！記得跟小孩子講這是給爸媽用的」、「要告訴他這是防水的浴帽」。

原PO在臉書發文分享在摩鐵遇到的尷尬事。（圖／翻攝自爆怨公社）

還有人說：「曾經住的地方有電動八抓椅，她兒子就坐上去搖了」、「快丟掉啊！那是殺你弟妹的東西」、「孩子想一直當獨生子嗎」、「爸爸：想看臘腸狗氣球嗎？爸爸吹給你」。

(中時電子報)