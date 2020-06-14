大陸遼寧省13日0時至24時新增2例新冠肺炎的確診病例，經追蹤後發現，2例均為6月12日在瀋陽市的無症狀感染者轉歸確診病例，同時為為北京市6月12日確診病例密切接觸者，而其中1例屬普通型病例、1例屬輕症。

另外，北京市衛健委網站14日也發布新消息指， 6月13日0時至24時，新增報告本地確診病例36例、無症狀感染者1例，無新增疑似病例。

而因外傳北京此次疫情反彈的同時，有海鮮市場被發現有新冠病毒的存在，因此順義區疾病預防控制中心也對此做了全面清查，截至13日16時，順義區疾控中心針對石門市場、東興市場、裕龍市場的包含公共空間、作業人員、攤位內外環境以及海鮮、牛羊肉、果蔬等食品進行了新冠肺炎核酸檢測，共檢測樣本1081件，包括食品、外環境、重點人群，目前的檢測結果發現均為陰性。

另外，與順義區的44名與確診病例密切接觸者，也已經實施集中隔離觀察和新冠肺炎核酸檢測，所幸結果均為陰性。截至目前，順義區尚未發現核酸檢驗結果為陽性者和確診病例。

(中時 )