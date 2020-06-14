大陸浙江溫嶺昨日發生槽罐車爆炸後，又衝出高速公路二次爆炸，兩波爆炸導致附近房屋嚴重毀損。據陸媒「新華社」報導，台州市委宣傳部表示，截至14日上午9時，浙江溫嶺槽罐車事故已造成19人遇難，171人住院治療，其中危重傷員23人，周邊建築物受到不同程度損壞。目前，具體損失情況還在統計。

另據央視新聞客戶端6月14日消息，今天，浙江省溫嶺市政府就G15沈海高速槽罐車爆炸事故召開首場新聞發布會，會上，溫嶺市市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任葉貴明介紹，據初步調查，爆炸車輛為液化石油氣槽罐車，牌照為浙CM9535（屬瑞安市瑞陽危險品運輸有限公司），由寧波開往溫州，行至G15沈海高速往福建方向溫嶺西出口下匝道中段發生爆炸，具體事故原因還在進一步調查中。

截至目前，事故已造成19人遇難，周邊建築物受到不同程度的損壞。目前，現場處置等相關工作仍在緊張進行中，具體損失情況還在統計。

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