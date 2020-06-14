隨著大陸北京再次傳出嚴重新冠肺炎疫情，根據《天天體育》報導，包含林書豪在內的北京首鋼，以及北控兩支CBA球隊，已經決定提前到15日各自前往復賽賽區(北京首鋼前往青島、北控前往東莞)，北京首鋼也宣告取消下周公開訓練。

根據最新消息指出，目前北京再次爆發新一波疫情，過去24小時內增加36起本土病例，幾乎都發生在新發地批發市場附近，北京也再次進入非常時期，為了避免出現封城危機，北京首鋼、北控兩支CBA球隊選擇提前離開北京也屬正常。

原本北京首鋼預計17日前往CBA復賽北區賽區青島，北控則在18日前往南區賽區東莞，如今都已提前到15日出發，林書豪也總算可以離開待了快要3個月的北京，前往青島備戰20日開始的CBA復賽，北京首鋼首戰將跟遼寧交手。

目前北京再次爆發疫情，並未對於CBA復賽帶來影響，CBA也沒拒絕北京媒體前往各賽區進行採訪，卻要求前往賽區人員必須排除是否去過新發地市場，在原本的防疫規定中，更要求前往賽區人員至少進行兩次檢測，且出示相關健康碼。

(中時 )