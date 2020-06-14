紐約洋基周末遭到聯邦法官要求解封一件2017年的機密信函，內容可能涉及破壞球隊形象的資訊。此信從未公開，洋基當時遭到違規罰款，寄出這封信的聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)也被懷疑有意包庇洋基。

大聯盟各隊一直都在合法盜取暗號，唯有太空人與紅襪因為違規使用電子裝置與重播室而遭到空前重懲。也有傳言指出洋基利用自家YES轉播偷看暗號，但沒有證據，而且偷看在當時不算違規，除非像太空人那樣違法架設攝影鏡頭。美媒SNY記者指出信件內容其實未涉及洋基偷暗號，但有洋基不想給人看到的東西。

無論如何，太空人球員很高興，至少可以趁機奚落一下洋基。多位球員以網路貼圖嘲弄，游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)故作驚訝地說：「什麼？現在是怎樣？」外野手瑞迪克(Josh Reddick)使用傳奇摔角手霍肯的動作貼圖，作勢要「聽聽大家的聲音。」瑞迪克因為太空人作弊事件而收到死亡恐嚇，憋了一肚子氣。

聯盟已調查過洋基沒有作弊，洋基仍抗拒公開信件，律師希望透過上訴來避免解封，反而引起外界猜疑。美媒NBC認為信件內容足以「重創洋基聲譽」，並且有他們2017年偷暗號的相關資訊。

(中時電子報)