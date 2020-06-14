據美國媒體《ESPN》報導，大聯盟已與透納體育（Turner Sports）達成協議，使其擁有繼續轉播季後賽的權利，價值逾10億美元，不過實際價碼與合約期限尚未公布。而這也代表資方的態度，今年大聯盟球季一定會開打。

去年透納體育轉播國家聯盟的所有季後賽，在TBS頻道直播。根據《紐約郵報》的報導，目前這項最新的協議除了國聯冠軍系列賽，還包括其他聯盟的例行賽與季後賽轉播權，授權範圍更加擴大。

另據《美聯社》上周的報導，大聯盟辦公室向球員工會說明，透納今年將支付3.1億美元權利金，這是整個季後賽轉播權7.87億美元的一部分，其他參與的媒體還包括ESPN、FOX、MLB Network和國際廣播部分。透納與大聯盟的合約將於2021年球季結束，但新的協議中是否有延長期限尚未可知。

透納體育隸屬透納廣播公司，由媒體大亨透納創辦，1996年轉手給時代華納，集團中還有知名的新聞頻道CNN。

(中時 )