高美濕地出現埃及聖䴉，穿梭潮間帶，用著鐮刀狀的長嘴，埋頭大啖招潮蟹、彈塗魚及螺貝等底棲生物。（王文吉攝）

高美濕地出現埃及聖䴉，小朋友天真地指著野鳥直說「好漂亮」，殊不知一場生態浩劫正醞釀中。（王文吉攝）

高美濕地出現埃及聖䴉，穿梭潮間帶，用著鐮刀狀的長嘴，埋頭大啖招潮蟹、彈塗魚及螺貝等底棲生物。（王文吉攝）

高美濕地出現埃及聖䴉，穿梭潮間帶，用著鐮刀狀的長嘴，埋頭大啖招潮蟹、彈塗魚及螺貝等底棲生物。（王文吉攝）

民眾在台中市清水區長春橋附近目擊成群埃及聖䴉穿梭水田捕食，當地居民誤認是白鷺鷥。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台中清水區公所旁農田有民眾通報埃及聖䴉族群現蹤，「頭尾黑色、嘴巴像死神鐮刀、很大隻，約30隻」。（讀者提供／王文吉台中傳真）

台灣野鳥協會進行埃及聖䴉夜棲地群聚觀測，於台中大肚溪河岸發現埃及聖●群聚。（台灣野鳥協會提供／王文吉台中傳真）

台灣野鳥協會於台中大肚溪河岸觀測到埃及聖䴉日落後上樹歇息，概估族群約有150隻。（台灣野鳥協會提供／王文吉台中傳真）

本報記者獨家直擊美堤街旁的潮間帶。

高美濕地被國外網站評為一生必遊一次的景點，去年吸引超過144萬遊客造訪，也吸引埃及聖䴉定居。記者直擊美堤街旁的潮間帶，10多隻野鳥露出黑色長腳，穿梭在雲林莞草中，用著鐮刀狀的長嘴，埋頭大啖魚蟹螺貝等，林務局看過照片後，證實埃及聖䴉入侵高美濕地。

埃及聖䴉飛行時整齊劃一地飛行，成群張開白色雙翼，亮出黑色滾邊羽毛，以滑行姿勢降落高美濕地潮間帶，體態甚是優美。阿公、阿嬤帶孫子來高美濕地堤岸步道親近大自然，小朋友天真地指著野鳥直說「好漂亮」。孩子眼中的豐富生態，正醞釀一場生態浩劫。

埃及聖䴉不僅入侵高美濕地，還擴張到台中海線地區，有民眾在清水區長春橋附近目擊成群埃及聖䴉穿梭水田捕食，當地居民不明究裡，誤認是白鷺鷥。有人表示，這種鳥之前只在濕地徘徊，現在也跑來農田搶地盤，還會攻擊白鷺鷥，憂心危及本土鳥類的生存空間。

日前春耕插秧季節，各地水田都發現埃及聖䴉聚集覓食，陸續有民眾通報新竹縣湖口鄉客家圓樓有小族群，彰化大城南寮溪口有上百隻，台南學甲的華宗橋附近也有，台中大安田野好多，台中清水區公所旁農田有人目擊「頭尾黑色、嘴巴像死神鐮刀、很大隻約30隻」。

賞鳥人士表示，高美濕地生態豐富，每年秋冬許多候鳥飛來過冬，不過埃及聖䴉近年飛來之後，就賴著不走並持續繁衍，數量有愈來愈多趨勢，搶奪當地原生鳥類的棲地和食物。

台中市海岸資源漁業發展所所長吳建威表示，埃及聖䴉個性強勢、食量大，種肉食性外來鳥類現蹤高美濕地，為了搶食，會驅趕本土鳥類，且將潮間帶底棲生物當作大餐吃到飽。若族群持續擴大，不僅會影響本土鳥類生存空間，招潮蟹、彈塗魚等可能也會減少。

台中市農業局委託台灣野鳥協會進行埃及聖䴉夜棲地群聚觀測，發現主要分布於大安、高美濕地及大肚溪，集中在河流出海口附近。台灣野鳥協會總幹事吳自強指出，埃及聖●夜棲無特定樹種；巢區選擇人為干擾較少地方，且有水源包圍，如護城河，隔絕其他動物威脅。

執行觀測計畫的專案經理沈育霖表示，埃及聖䴉台中冬天族群較多，春天繁殖季有減少跡象，可能有遷徙行為，推測是往南部遷徙，目前台中未發現巢穴。埃及聖䴉巢穴少則數十、上百隻，規模大的有上千隻，由於體型大、且族群量大，猛禽難以獵食，在台灣幾無天敵。

沈育霖說，埃及聖䴉繁殖成功率相當高，若數量持續穩定成長，可能會影響生態平衡，但影響層度尚無法評估，林務局過去移除巢穴幼鳥，不得已在今年實施獵殺手段，部份民間人士反對殺生，建議加強溝通。

(中時 )