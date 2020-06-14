韓國瑜遭罷免卸任後，中選會宣布6月20日至24日受理候選人登記申請，行政院副院長陳其邁將請辭投入高雄市長補選。對此，國民黨台北市議員羅智強酸說，陳其邁和陳菊可舉辦「雙陳論壇」，討論貪污除罪化。

羅智強在臉書表示，基本上高雄市長補選，「有貪二代光環加持的陳其邁，躺著選都會贏，所以我想先恭喜邁邁」，也想到另一個很棒的建議，當上高雄市長後，可否跟陳菊前市長，每年固定舉辦「雙陳論壇」，討論貪污除罪化。

羅智強大酸，「在台灣，貪污竟然還有罪，在太可恥了，貪污除罪，這是轉型正義的最後一哩路。」

先前羅智強也發文表示，選輸的跑去當副院長，然後把選贏的罷免掉，然後選輸的再回來選；如果再選輸又可以去當副院長，然後再把選贏的罷免掉，然後選輸的又再回來選；如果再再選輸，又可以再再回去當副院長 ......，直呼「我的媽呀！這是什麼樣的鬼打牆？啊！那高雄市長直接蔡英文官派好了，幹嘛浪費錢。」

(中時電子報)